Кайли Дженнер честно рассказала о пластической хирургии

Звезду реалити-шоу неоднократно подозревали во многочисленных пластических операциях и теперь знаменитость решила сама ответить на все вопросы.

Кайли Дженнер дала честное интервью одному американскому изданию, в котором рассказала о пластической хирургии. 21-летняя знаменитость утверждает, что она никогда не переносила никаких операций, а её «новое» лицо является лишь результатом хорошего макияжа и филлеров для губ. Кайли неоднократно говорила, что у косметолога сделала только пышные губы, вместо прежних «ниточек».

«Люди думают, что я легла под нож и полностью изменила свое лицо, что совершенно неверно», - сказала Дженнер. Также знаменитость добавила, что её очень пугает идея пластической операции, поскольку она боится даже простых уколов. По этой причине своё лицо она предпочитает менять исключительно с помощью косметики.