"Теперь их не вытащить!": Ксения Бородина показала своих дочерей, играющих в воде на надувном фламинго

Известная телеведущая Ксения Бородина рассказала, что в детстве ненавидела, когда «мама тащила постоянно на море». Однако теперь она призналась, что и сама стала такой мамой.

Известно, что у Ксении Бородиной две дочки – 9-летняя Мария и 3-хлетняя Теона. На днях телеведущая начала публиковать фотографии с отдыха. Она вместе с девочками отправилась в долгожданный отпуск. По словам самой актрисы, семейство прилетело в Таиланд.

Сегодня Бородина также показала подписчикам снимок. Однако на нем уже не она, а ее дочки, играющие в воде с надувным розовым фламинго. Пост она подписала: «Ну, все, теперь их не вытащить из бассейна))) Я прям помню по себе. Но вот как им доказать, что море полезно и приехали мы ради него?) Когда есть огромный фламинго и бассейн».

Оказалось, что этот вопрос очень актуален для большинства поклонников Ксении. Многие принялись точно так же вспоминать свои истории из детства, когда родители обещали пустить поплавать в бассейн только после того, как они все вместе сходят на море. Поэтому фанаты заверили Бородину, что ситуация им очень знакома. Однако некоторые искренне удивились этому и заявили, что, наоборот, море всегда любили больше, чем бассейн или другой водоем: «Дети не любят море? Это как так, море любят все и стар и млад!!» Некоторые подписчики стали предлагать телеведущей варианты, как заманить детей в соленую воду: «Затащить фламинго в морюшко-как вариант!)»

Пользователи не забыли похвалить девочек, отметив, что они очень похожи на мать. Также поклонники пожелали Бородиной отличного заслуженного отдыха и попросили почаще делиться с ней снимками из Таиланда.