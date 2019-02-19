«Чуть не умерла от сердечного приступа»: Сын Децла рассказал о состоянии матери после смерти знаменитого отца

Антоний Толмацкий сова обратился к своим подписчикам в Instagram, чтобы объяснить, почему выступает против съемок фильма об отце, и как на ситуацию реагирует его мать Юлия Киселева.

После смерти знаменитого отца сын Децла Антоний Толмацкий стал чаще оставлять записи в своем Instagram. 13-летний подросток уже высказывался ранее на тему того, что журналист Роман Супер собирает с людей деньги на съемку документальной ленты о Децле. Сын погибшего рэпера категорически против этого, так как, по мнению парня, журналист пытается нажиться на имени его знаменитого отца, и ему следовало снимать фильм на собственные деньги.

В свете этих событий Антоний рассказал о состоянии матери Юлии после смерти знаменитого отца. Оказалось, вдова Децла чуть не умерла от сердечного приступа», узнав о том, что некий журналист занят сбором средств на фильм. Юлию спасло то, что рядом были друзья, которые помогли ей вовремя принять таблетки, иначе сын Децла, по его словам, мог остаться сиротой. Из этого следует вывод, что мать Антония также не поддерживает идею выхода фильма о своем покойном муже.

Сын Децла Антоний также упомянул, что сейчас они с матерью с трудом выживают, имея малое количество сбережений. При жизни Децл (Кирилл Толмацкий) часто жертвовал гонорары на благотворительность. В связи с этим Антония еще больше возмущает желание журналиста, который не нравился Децлу как человек, заработать на его творчестве и гибели.

Ранее мать Децла Ирина Толмацкая в своем микроблоге коротко сообщила о том, что журналист Роман Супер не является мошенником. Чтобы снять фильм о Децле, разрешение всех членов семьи ему не нужно, только права на некоторые материалы, связанные с творчеством рэпера.