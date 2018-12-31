Первенец Меган Маркл и принца Гарри может иметь рыжий цвет волос благодаря «секретному гену» принцессы Дианы

Чем ближе срок родов герцогини Сассекской, тем активнее поклонники королевской семьи обсуждают, как будет выглядеть будущий малыш, ведь его отец обладает рыжим цветом волос, а его мать – брюнетка и мулатка.

Кажется, к настоящему времени в СМИ уже обсудили все подробности будущих родов Меган Маркл - возможный госпиталь, технику родов, и количество детей, которые появятся на свет. Ведь не исключено, что 37-летняя герцогиня прибегла к ЭКО и вполне может ожидать близнецов. Также нетерпеливые обозреватели не обошли вниманием имя первенца и даже его будущее образование. Однако больше всего не дает общественности покоя вопрос внешности будущего члена БКС.

Известно, что ребенок наследует гены отца и матери 50/50. Доминантные гены подавляют рецессивные, а рыжий цвет волос как раз относится к рецессивным генам, поэтому рыжеволосые дети появляются на свет все реже. Конечно, если ребенок родится в семье рыжеволосых родителей, он тоже будет рыжим, так как папа и мама являются носителями рецессивного гена. Однако очевидно, что в случае Меган Маркл и принца Гарри ситуация абсолютно другая, и поэтому журналисты зарубежного издания Cheatsheet решили порассуждать на эту тему.

У герцога Сассекского от природы волосы рыжего цвета, хотя его мать принцесса Диана была блондинкой, а отец принц Чарльз является шатеном. Это означает, что и у принцессы Дианы и у принца Чарльза имеется рецессивный ген, отвечающий за рыжий цвет волос, и они вполне могли передать этот «секретный» ген своему младшему сыну. Однако для того, что бы первенец Сассекских родился рыжеволосым, Меган Маркл тоже должна обладать таким же рецессивным «рыжим» геном, который неожиданно может проявить себя даже через несколько поколений.

Напомним, что малыш Меган Маркл и принца Гарри должен появиться на свет в конце апреля - начале мая этого года. Предполагается, что будущие родители не знают пол малыша, однако, судя по оформлению вечеринки «бэби шауэр» в розовых тонах, которую Меган вчера устроила в Нью-Йорке в окружении своих 15 близких друзей, у пары появится на свет девочка, которую, по информации инсайдеров, Гарри и Меган хотят назвать Викторией.