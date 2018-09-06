«30 тысяч евро за концерт»: Андрей Разин раскрыл доход лидера «Ласкового мая» Юрия Шатунова

Продюсер легенды 80-х рассказал, сколько сумок требовалось, чтобы выдать Шатунову гонорар наличными, как он плакал, получая деньги, и чем он занимается сегодня.

Юрий Шатунов и коллектив «Ласковый май» по-настоящему «выстрелили» в 80-е годы. Голос Юрия звучал отовсюду, ему приходилось давать более 2 тысяч концертов за год. Долгие годы его поклонники не знали, получил ли артист только громкую славу, оставшись далеко в прошлом, или все же смог заработать на обеспеченную жизнь не только себе, но и всем членам семьи. Продюсер Андрей Разин раскрыл доход лидера «Ласкового мая» Юрия Шатунова.

Андрей Разин рассказал в передаче «Светская хроника», что его подопечный Юрий Шатунов в начале карьеры не волновался о поступающих на личный счет средствах. Однако в какой-то момент артист захотел получать доход на руки. По словам еще одного продюсера Алексея Мускатина, после каждого выступления Шатунову приходилось выдавать сумки с наличными. Когда их стало слишком много, Шатунов заплакал и сказал, что ему все это не нужно.

Доход лидера «Ласкового мая» нисколько не уменьшился, когда Шатунов ушел в сольную карьеру. Уходя, Андрей Разин выплатил Шатунову по его просьбе весь его доход за «Ласковый май» - 10 млн. долларов. Боле того, Шатунов получил полную свободу в исполнении песен группы самостоятельно, оставляя доход с них только себе. Чем он в данный момент и пользуется.

Сейчас Юрий Шатунов все еще ездит по городам с выступлениями. Его доход за один концерт составляет 30 тысяч евро. Это позволяет семье Шатунова жить в Мюнхене и воспитывать там двоих детей. Супруга Юрия Шатунова, по словам артиста, никаким личным делом не занимается, она «ведет семью».

Андрей Разин анонсировал в своем микроблоге в Instagram, что совместно с Юрием Шатуновым он готовит фильм «Ласковый май – продолжение», что, очевидно, в разы увеличит доход Шатунова как легендарного артиста.