"Сравнимо с полетом на Луну": Юлия Савичева рассказала о своем страхе перед сценой

Певица призналась, что она, как и многие артисты всегда очень нервничает перед выходом на сцену. Иногда она начинает беспокоиться настолько сильно, что случаются панические атаки.

Юлия опубликовала в своем аккаунте новый снимок, под которым написала длинный и откровенный пост. Она заявила, что во время панических атак самое главное – это договориться с собой. Савичева призналась, что несмотря на свой страх, она безумно любит выходить на сцену к зрителям: «А желательно вбежать на сцену с еще какого-нибудь выступления».

Артистка объяснила, что в момент пребывания на сцене она испытывает колоссальное количество адреналина. У каждого человека свои методы, но для Юлии самое важное – «контролировать эмоции, немного гасить их». По словам певицы, у кого-то обратная реакция и другие методы. Она призналась, что выход к фанатам для нее сравним только с полетом на Луну: «Столько эмоций, что можно запускать ракету».

Поклонники поддержали своего кумира и пожелали ей удачного выступления, которое запланировано на сегодня. Кроме того, фанаты заявили, что ни на одном концерте не получали столько энергетики, сколько от Савичевой: «Юля, от вас сумасшедшая энергетика исходит со сцены. Это невероятно просто! Хочется слушать и слушать! Столько заряда я не получала ни на одном концерте!», «Сцена - наркотик!!» - комментируют подписчики. Многие рассказали о своем аналогичном опыте публичных выступлений.

Савичева абсолютно согласна с известным тезисом: когда выходишь на сцену, то становишься ее заложником. Юлия уверена, что у нее все именно так. Артистка получает такое несравнимое удовольствие, что безумно рада, «когда получается сконцентрироваться и видеть зрителя, общаться с ним, слышать его эмоции».