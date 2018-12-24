По примеру Бузовой: Дарья Пынзарь решила похудеть экспресс-методом

Знаменитость решила променять жирные свиные ребрышки на огурчики и зелень.

Экс-участница «Дома-2», а ныне счастливая супруга и мать двоих детей Дарья Пынзарь все ещё не покидает маниакальную идею похудеть. По признанию знаменитости, её талия составляет 66 см, а должна быть немного меньше. По этой причине девушка снова решила похудеть и на этот раз она пошла по примеру своей коллеги Ольги Бузовой. Теперь Дарья экспресс-методом хочет избавиться от нескольких лишних ненавистных килограммов и объемов.

В своем микроблоге Пынзарь показала, что ужинает исключительно салатом из свежих зеленых огурцов и зелени. Именно так перед съемками клипа «Эгоистка» худела и Ольга Бузова. Однако поклонники предупредили знаменитостей не увлекаться такими низкокалорийными диетами, чтобы не иметь проблем со здоровьем.