Джамшут из "Нашей Russiа" стал бомжом и спивается

Звезда юмористического сериала Валерий Магдьяш рассказал, что сейчас его единственная опора - сердобольная поклонница, которая приютила его у себя в Анапе.

Известный актер, который на данный момент приостановил профессиональную деятельность, побывал на съемках нового выпуска передачи "Прямой эфир", ведущим которой является Андрей Малахов. Многие помнят его по роли Джамшута из "Нашей Russiа", однако на самом деле за ним числится не одна работа в кино. Тем не менее, как оказалось, успешную карьеру он променял на спиртное.

Магдьяш рассказал, что стал бомжом примерно год назад. Тогда он продал свою квартиру в столице, чтобы приобрести следом другую, двухкомнатную. Однако когда он нес деньги в банк, чтобы сохранить деньги в ячейке, на него напали грабители. Они ударили его по голове трубой и забрали вырученные средства. Так он остался без средств к существованию и крова.

Тем не менее, знакомые, зная о его пристрастии к алкоголю, в историю с ворами не поверили. Одна из бывших приятельниц "Джамшута" Ирина Осипова рассказала, что одно время всеми силами пыталась ему помочь. Узнав о том, что он спивается, через друзей определяла его в больницу даже без документов, однако он не хотел лечиться, сбегал, однако после снова звонил и просил о помощи. "Люди, те, кто искренне хотели помочь, с ним не общаются. Просто были выдвинуты условия: либо трудишься и живешь как человек, либо остаешься со стаканом. Он сделал выбор!", - отметила женщина.