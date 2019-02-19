Бывший солист группы «Челси» Роман Архипов скоро женится

Певец Роман Архипов реши повести под венец свою возлюбленную Алису Огородникову и во время отпуска в США сделал ей романтичное предложение руки и сердца. Где и когда состоится свадьба пока неизвестно.

Бывший солист некогда популярной группы «Челси» Роман Архипов не относится к той категории звезд, которые «трубят» о своей личной жизни направо и налево. Вместо разговоров о личном музыкант предпочитает делиться с общественностью творческими планами и новыми этапами в карьере. Однако в последнее время Архипова все чаще стали замечать в компании автора песен и певицы Алисы Огородниковой, отношения с которой, начавшиеся как сугубо деловые, в итоге переросли в романтические и пришли к очередному счастливому этапу.

На днях стало известно, что во время отпуска в США девушка получила от Романа предложение руки и сердца. Об этом счастливая невеста сообщила на своей странице в Facebook.

Не стал отмалчиваться о таком радостном событии и новоиспеченный жених, поделившись подробностями произошедшего с журналом «StarHit». Роман рассказал, что он сделал предложение на матче своего хорошего друга хоккеиста Александра Овечкина, который с семьей уже несколько лет живет в США и играет за клуб «Вашингтон Кэпиталс». Предложение было продумано в лучших традициях американских фильмов: во время матча на больших экранах крупно показали Алису и Романа, который в этот момент достал кольцо и обратился к возлюбленной с заветным вопросом. Обескураженная неожиданностью и масштабами происходящего девушка сказала «да» и, как подчеркнул Архипов, он «счастлив вот уже два дня».

Пока неизвестны ни детали будущего торжества, ни дата и место его проведения. Ближайший месяц 34-летний жених и 27-летняя невеста планируют провести в Штатах, совмещая отдых, путешествия и реализацию многочисленных творческих замыслов.

Так как Роман Архипов не любит говорить о личном, о его избраннице известно очень немногое. Из тех крупиц информации, которые смогли собрать СМИ, удалось выяснить, что Алиса Огородникова увлекается йогой, занимается музыкой и часто выступает в московских клубах.