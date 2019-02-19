Бывший солист группы «Челси» Роман Архипов скоро женится
Певец Роман Архипов реши повести под венец свою возлюбленную Алису Огородникову и во время отпуска в США сделал ей романтичное предложение руки и сердца. Где и когда состоится свадьба пока неизвестно.
Бывший солист некогда популярной группы «Челси» Роман Архипов не относится к той категории звезд, которые «трубят» о своей личной жизни направо и налево. Вместо разговоров о личном музыкант предпочитает делиться с общественностью творческими планами и новыми этапами в карьере. Однако в последнее время Архипова все чаще стали замечать в компании автора песен и певицы Алисы Огородниковой, отношения с которой, начавшиеся как сугубо деловые, в итоге переросли в романтические и пришли к очередному счастливому этапу.
На днях стало известно, что во время отпуска в США девушка получила от Романа предложение руки и сердца. Об этом счастливая невеста сообщила на своей странице в Facebook.
Не стал отмалчиваться о таком радостном событии и новоиспеченный жених, поделившись подробностями произошедшего с журналом «StarHit». Роман рассказал, что он сделал предложение на матче своего хорошего друга хоккеиста Александра Овечкина, который с семьей уже несколько лет живет в США и играет за клуб «Вашингтон Кэпиталс». Предложение было продумано в лучших традициях американских фильмов: во время матча на больших экранах крупно показали Алису и Романа, который в этот момент достал кольцо и обратился к возлюбленной с заветным вопросом. Обескураженная неожиданностью и масштабами происходящего девушка сказала «да» и, как подчеркнул Архипов, он «счастлив вот уже два дня».
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💑💕Дорогие Рома @romanarkhipov и Алиса @eliss_rocks! Мы все очень рады за вас, что вы обрели самое прекрасное чувство в мире — это вашу любовь. Вы нашли друг друга среди миллионов и это замечательно❤. Мы желаем вам создать самую крепкую семью, тот райский мир для вас двоих, который будет для вас надёжным убежищем от внешних зол. Счастья вам, такого, что и не приснится, горячих ощущений, верности и богатого совместного будущего ❤💕 ' Видео - stories @orloff.usa ' #любовь #предложениерукиисердца #любовьморковь #любовьвсеймоейжизни #будьмоейженой #любовьвсейжизни #любовьэто #любовьспервоговзгляда #любовьнавсегда #обнимашки #поцелуй #сердце #амур #будьтесчастливы #пара #инстаграманет #инстатаг #романтика #навсегда
Пока неизвестны ни детали будущего торжества, ни дата и место его проведения. Ближайший месяц 34-летний жених и 27-летняя невеста планируют провести в Штатах, совмещая отдых, путешествия и реализацию многочисленных творческих замыслов.
Так как Роман Архипов не любит говорить о личном, о его избраннице известно очень немногое. Из тех крупиц информации, которые смогли собрать СМИ, удалось выяснить, что Алиса Огородникова увлекается йогой, занимается музыкой и часто выступает в московских клубах.