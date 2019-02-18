"Позор Юлианне": фанаты вступили в жаркий спор с Рудковской из-за клипа Карауловой

Один из пользователей сети указал, что Караулова - "отвратительная певица". Однако Рудковскую слишком сильно задел этот комментарий, из-за чего и разгорелась дискуссия.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем профиле отрывок из нового клипа Юлианны Карауловой. Под постом она похвалила девушку за отличную работу, пожелала ей дальнейших успехов и написала, что с каждым новым совместным проектом артистка растет.

Однако восторга Рудковской не разделили ее подписчики. Некоторые фанаты вступили с продюсером в не очень приятную беседу. "Ничего святого не осталось", "Без обид, музыка абсолютно формата Билана. Одни и те же авторы? Никакой индивидуальности. Как будто хит Билана пела", "Где цензура? Такое в телеэфир пропускать нельзя!" "Позор Юлианне", - пишут поклонники Яны.

А один из комментаторов указал, что Караулова ему совсем не нравится, поскольку она «отвратительная». На что Рудковская не стала молчать и заявила, что у пользователя, очевидно, отсутствуют вкус и вежливость.

Однако подписчик продолжил дискуссию, ответив, что он просто не умеет льстить. Их диалог вовлек в жаркий спор и других пользователей. На этот раз Яна не смогла оставить без внимания негатив пользователей, заявив, что столько отрицательных отзывов от человека, у которого закрытый профиль и 0 публикаций, ее совершенно не интересует: "Непонятно, кто Вы даже? Мужчина, женщина, подросток!?) Написав эту глупость, Вы совершили ошибку, вот и остановитесь на ней". Однако этот ответ Рудковской не оценили. Подписчики всполошились, заявив: "Почему, если у человека 0 публикаций он сразу ущербный??" Однако многие согласились с музыкальным продюсером в том, что следует писать конструктивно, если что-то не нравится в работе артиста, а не просто так оскорблять его.

Впрочем, некоторые все же отметили, что Юлианна очень талантлива. Фанаты выразили Рудковской благодарность за то, что Караулова в ее надежных руках