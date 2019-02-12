Ксения Собчак строит деревянный дом в Подмосковье

Телеведущая Ксения Собчак обратилась в компанию HONKA, занимающуюся строительством домов из натурального дерева по финским технологиям. Возведение экологически чистого особняка в Подмосковье начнется в ближайшее время.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак является основным ньюсмейкером последних месяцев. То ее муж актер Максим Виторган подерется с режиссером Константином Богомоловым, а позже Ксения, которую считают виновницей конфликта двух мужчин, завтракает в компании последнего, то телеведущий Вячеслав Манучаров и автор программы «Эмпатия Манучи» обвинит ее в плагиате. На фоне слухов о разводе Собчак с мужем появилась информация о том, что телеведущая собирается построить новый деревянный дом в Подмосковье, куда она переедет из своего шикарного особняка на Рублевке, где с ней по соседству живет мама Людмила Нарусова, помогающая ей в воспитании 2-летнего сына Платона. Переедет одна или с мужем – пока вопрос.

О будущей новой недвижимости звезды проговорился представитель компании HONKA, известной строительством домов из натурального дерева, в основном из финской сосны. Из разговора стало известно, что Собчак обратилась в HONKA несколько месяцев назад, и сейчас проект находится на стадии архитектурного проектирования — знаменитость выбирает количество этажей, думает над планировкой и точным расположением комнат. Уже известно, что в коттедже будет несколько спален, просторная гостиная, бассейн, сауна и терраса. По предварительной информации, дом от компании HONKA обойдется телеведущей в 15 миллионов рублей. Строительство экологически чистого дома для Ксении Анатольевны начнется в ближайшее время в Подмосковье.

Если подсчитать финансы, стройка особо не ударит по карману Ксении Собчак. Согласно декларации о доходах, телеведущая в прошлом году заработала порядка 100 миллионов рублей. А в сумме на ее 28 счетах находится порядка 400 миллионов рублей.

Отметим, что компания HONKA ранее занималась постройкой домов по финской технологии для режиссера и актера Федора Бондарчука, исполнительницы Надежда Бабкина, владельца банка «Тинькофф» Олега Тинькова и многих других.