Виктор Раков назвал серьезные болезни сына наказанием за измену жены

Актер поделился, что с самого детства его наследника буквально преследовали различные недуги. К четырем годам он перенес уже несколько операций, в том числе по трепанации черепа.

Лицо Виктора Ракова является одним из самых узнаваемых в стране. Всю жизнь он посвятил карьере артиста, а потому поклонники помнят множество кинолент и спектаклей с его участием. Тем не менее, до сих пор занавесой тайны была прикрыта его личная жизнь. Известный актер не любит говорить об отношениях с женщинами, однако все же согласился выдать некоторые подробности на одном из шоу, на которое был приглашен в качестве главного гостья.

Как оказалось, его первой любовью стала коллега Елена Яковлева. В юности пара пыталась строить отношения, однако попытки завершились ничем. После этого Раков начал встречаться с однокурсницей Ольгой Илюхиной. Его мать была против девушки, однако он все равно сделал ей предложение, а после и женился на ней. Тем не менее, брак быстро распался из-за ее измены. "Однажды жена просто сказала, что любит другого человека", - вспоминает артист. Так как вернуться к матери он не мог, то выбрал путь постоянных тусовок со знакомыми, сопровождающимися пьянками.

Его жену не остановило даже то, что на тот момент у нее родился сын Борис. При этом, после развода мальчика стали одолевать серьезные проблемы со здоровьем. Однажды ему пришлось удалить почку, а в другой раз - сделать трепанацию черепа, чтобы остановить кровоизлияние в мозг. Когда он уже стал подростком, то однажды подрался с другим мальчиком во дворе, и тот сильно ударил его в живот. В результате ему удалили селезенку.

Оглядываясь на прожитые годы, Виктор Раков делает выводы о том, почему его сын так много страдал. Причиной всех его болезней он назвал неверность первой супруги, так как "это грех" перед Богом. По мнению актера, все это было наказанием за разрушенный брак.