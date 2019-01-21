"Большое признание в любви": Юлия Волкова написала теплый пост в Instagram в день своего рождения

Известная певица Юлия Волкова решила публично признаться в любви по отношению к своим близким людям. Соответствующий пост был помещен звездой на странице в Instagram в день ее рождения. В числе тех, кому было адресовано большое любовное послание, оказались родители, дети, друзья, а также поклонники, которые все это время были преданы ей.

Обращаясь к своим родителям, Юлия Волкова сделала акцент на том, что она безмерно признательна им за поддержку, а они являются самыми лучшими в мире мамой и папой. Говоря о своих детях, певица, экс-солистка группы «Тату», отметила, что для нее дети являются и смыслом жизни, и центром маленького мира. По словам Юлии Волковой, она благодарит свой каждый день, и очень счастлива. В конце своего послания Волкова добавила, что «все только начинается». После публикации данного послания многочисленные поклонники российской певицы в комментариях поздравили певицу с днем рождения и присоединились к ее теплым словам близким.

Также стоит отметить тот факт, что в декабре у сына певицы был день рождения, и Юлия решила его нежно поздравить. Самиру исполнилось 11 лет, а мама решила рассказать фанатам о том, каким был ее сын, когда только-только появился на свет. По словам певицы, он был очень красивым с большими карими глазами. Она пожелала ему достигнуть всего того, о чем он только мечтает.

Кроме того, Юлия Волкова захотела сделать новую татуировку. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте. Звезда шоу-бизнеса поинтересовалась у поклонников, в каком салоне Москвы можно найти хорошего тату-мастера. Вообще у Юли уже есть несколько татуировок, которые она сделала еще в юные годы, но, видимо, певице захотелось очередных изменений в своей жизни.