Алексею Воробьеву доверили роль хиппи в итальянском мюзикле

Певец и Актер Алексей воробьев снялся в итальянской версии «Ла Ла Лэнд» мюзикле «Приключение», который вышел на экраны в День всех влюбленных 14 февраля.

Российский исполнитель Алексей Воробьев, который уже много лет проживает в США, известен широкой публике не только как певец, но и как актер. Первую популярность в этой сфере ему принесла роль в сериале «Мечты Алисы», который шел на телеканале MTV много лет назад. Однако с тех пор прошло много времени, и Воробьев до недавних пор появлялся на экранах исключительно в своих музыкальных клипах. И вот недавно артисту выпала счастливая возможность сыграть роль главного антагониста в итальянской кинокартине «Un`avventura» (рус.Приключение). Премьера романтического мюзикла состоялась 14 февраля.

Итальянский «Ла Ла Ленд» переносит зрителей в Италию 70-х годов, где наравне со звездами итальянского кино Лаурой Чиатти Микеле Риондино блистает наш Алексей Воробьев, исполняющий роль американца, предводителя итальянских хиппи и соперника главного героя. Романтическая история повествует о любви двух молодых людей Франчески и Маттэо из итальянского региона Апулия, где они познакомились в 15 лет. Зрители проследят весь путь молодых героев от юности в Апулии до взрослой жизни и переезда в Рим в эпоху сексуального освобождения. Главный герой все это время будет пытаться завоевать сердце Франчески, а мешать ему будет хиппи из Америки в лице Воробьева.

Для итальянцев «Приключение» имеет особое значение, так как в его основе лежат песни всемирно известного композитора Моголя, создавшего в свое время хиты для таких знаковых исполнителей итальянской эстрады как Адриано Челентано и Джанни Моранди. В Италии Моголя считают одним из самых великих и знаковых музыкантов итальянской поп- и рок-музыки.

Алексей Воробьев уже успел поделиться своими впечатлениями от работы и поведал, что режиссером картины выступил Марко Даниели, который даже не знал, что на кастинге, который специально проводился в США для поисков американского актера, он найдет для своего фильма артиста из России. Претендент на роль должен был не обладать талантом артиста, но и отлично петь на итальянском языке. Как признался Воробьев, на пробах у него «просто не было конкурентов». Исполнитель также рассказал, что его друзья пришли в восторг, когда узнали, что он будет записывать песни вместе с Моголем, а также посотрудничает с одним из величайших хореографов современности Лукой Томмассини, который ранее колдовал над хореографией звезд такого уровня как Мадонна и Майкл Джексон.

Съемки «Приключения» продолжались целых семь недель и прошли в Риме и Апулии.