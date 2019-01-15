Бывший супруг Шукшиной поднимал руку на ее дочь

Не секрет, что Мария Шукшина не ходит на телешоу, где обсуждается личная жизнь, предпочитая ничего не выносить на публику. Однако ее родственники - частые посетители таких программ.

Анна Трегубенко – дочь Марии Шукшиной от первого брака с переводчиком Артемом Трегубенко. Именно она и стала героиней очередного выпуска программы «Пусть говорят». В эфире девушка сделала заявление, что третий супруг Марии Борис Вишняков, с которым актриса уже также прекратила отношения, поднимал на нее руку.

Анна рассказала, что это произошло еще в 2009 году. Борис предложил ей сделать несколько снимков. Обязательным условием было, чтобы девушка в кадре находилась в неглиже. Ей был 21 год. Более того, как утверждает дочь Шукшиной, Вишняков неоднократно воровал деньги из сейфа актрисы. По словам Трегубенко, это и стало причиной их разрыва.

Интересно, что третий бывший муж Марии имеет свою версию на этот счет. Он признался, что действительно дал Анне пощечину, но это было один раз. Кроме того, сразу же после случившегося он принес свои извинения девушке. Однако Борис отметил, что Трегубенко ущемила в правах его сыновей-близнецов, которые родились в период отношений с Марией Шукшиной, Фому и Фоку Вишняковых. Ущемление заключалось в том, что Анна продала квартиру бабушки. После сделки она получила около 17 миллионов рублей. Но деньгами девушка ни с кем не поделилась, забрав две трети от стоимости. «Аня была тогда единственным совершеннолетним человеком. А я ни на что не претендовал, мы не были в браке», — отметил Борис.