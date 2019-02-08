"30 тысяч долларов": Раскрылась правда об оказании Ольги Серябкиной эскорт-услуг

Певица постоянно демонстрирует в Instagram роскошную жизнь. Журналисты узнали, откуда у нее столько денег.

Расследованием деятельности известной российской певицы и бывшей участницы женского музыкального коллектива "SEREBRO" занимались корреспонденты одного из каналов национального вещания. Так, они составили список из имен знаменитостей, которые, по их логике, хорошо подрабатывают на оказании эскорт-услуг. В списке оказалось и имя Ольги Серябкиной.

Когда она все еще была частью группы Максима Фадеева, то одеваться вульгарно было ее обязанностью. "Фадеев начал лепить из нас каких-то сексуальных «террористок»", - как-то отметила ее коллега Елена Темникова. И хотя певица уже не находится под его давлением, она продолжает публиковать на личном аккаунте фотохостинга фотографии с откровенным и эротическим подтекстом, демонстрируя свое тело почти голым.

Журналисты считают, что раскрыли правду об оказании ею услуг, не связанных с ее профессиональной деятельностью. По их мнению, именно так Серябкина привлекает новых клиентов. И хотя почти всегда после таких снимков в комментариях остается много негатива от поклонников, по их мнению, она не может отказаться от дополнительного заработка, который составляет примерно 30 тысяч долларов за ночь.