Лучше «Орел и решка»: Фанатов мало интересовала беременная Тодоренко – Instagram

Телеведущая провела опрос на своей странице в соцсети и выяснила, что большинство ее подписчиков интересуется путешествиями, а не личной жизнью звезды.

Регина Тодоренко, ведущая программы «Орел и решка», вышла замуж и недавно стала мамой. Популярность к девушке пришла очень быстро, поэтому сейчас на ее странице в Instagram более 6 млн. подписчиков. По словам Тодоренко, ее очень интересовал вопрос, почему фанаты стали следить за ее жизнь в сети. Для этого она провела опрос в «сторис» и выяснила, что свою аудиторию она привлекает только из-за путешествий в рамках шоу.

Выяснилось, что фанатов мало интересовала беременная Тодоренко. Люди стали следить за ее жизнью в надежде увидеть интересные кадры из путешествий. Сама личная жизнь, а тем более рождение сына Михаила мало привлекает аудиторию. Лучше «Орел и решка», которая стала популярной программной среди жителей постсоветского пространства. На данный момент Тодоренко снимается еще в нескольких передачах и даже задумывается возобновить карьеру певицы.



