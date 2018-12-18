«Подсел на кокос»: Игорь Николаев после «измены» Проскуряковой уехал отдыхать на остова

Недавно в Сети активно обсуждалась тема неверности Игоря Николаева своей супруге Юлии Проскуряковой. А чуть позже певец опубликовал в своём nstagram-профиле видео с отдыха, на котором видны пальмы и палящее солнце Флориды.

Поклонники предположили, что после измен Проскуряковой артист решил поехать отдыхать на острова. «На кокос подсел», - в шутку отмечают фанаты.

При этом сама Юлия категорически опровергла все домыслы о неверности мужа, которые порой доходят до абсурда. В социальной сети Instagram она ответила на многие вопросы, волнующие подписчиков. Прежде всего, она развеяла слухи о том, что Николаев часто проводит время с неизвестной спутницей в столь же неизвестной квартире, назвав их «чушью». Никаких измен и никакой квартиры не было и быть не может, заявляет женщина. Кроме того, Проскурякова опровергла и то, что у них с композитором имеется некий брачный договор с жёсткими условиями для Юлии в случае развода. Она заявила, что ничего подобного перед свадьбой не подписывала.

Также Проскурякова ответила на вопросы, касающиеся бывшей жены Игоря Наташи Королёвой. По словам певицы, она не держит зла на экс-возлюбленную своего супруга, несмотря на то, что та частенько выдаёт оскорбительные комментарии в адрес её семьи.

Певица дала понять, что их с Николаем личная жизнь мало чем интересна: никаких измен нет, в семье всё относительно спокойно. «Я моложе своего мужа — пусть он переживает!» — шутит певица.