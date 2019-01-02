ПМС, беременность или старость: Бузова жалуется на потерю работоспособности

Звезда российского шоу-бизнеса 33-летняя Ольга Бузова пожаловалась поклонникам на неожиданные перемены в своем состоянии.

Поражающая многочисленных фанатов своей вечной активностью и позитивностью ведущая скандальной телестройки «Дом-2», успевшая в последние годы примерить на себя также роль певицы и актрисы, напугала поклонников неожиданным признанием. В своём аккаунте в Instagram Ольга Бузова рассказала подписчикам, что совершенно утратила былую активность и работоспособность, поэтому сейчас ей хочется только «есть и спать». К удивлению пользователей, не первый день подписанных на кумира, девушке оказалось лень снимать «сторисы» и делать фотографии. Даже на том снимке, что Ольга опубликовала вместе с признанием, она выглядит достаточно изнуренной.

Пока звезда была озадачена поиском причин своего плохого самочувствия, поклонники высказали несколько версий. Так, большинство пришло к выводу, что певица просто переутомилась из-за напряжённого рабочего графика и насыщенных выходных, вызвавших некоторое эмоциональное выгорание. Однако другим популярным вариантом стала вероятная беременность звезды. Один из пользователей даже отметил, что в его сне Бузова была беременна, поэтому он с нетерпением ожидает «пополнения в семье». «Маленьких бузят» захотели увидеть многие, но нашлись и более скептично настроенные пользователи, настаивающие, что Бузова страдает либо от ПМС, либо от подкравшейся к ней старости.

Стоит отметить, что не так давно Ольга Бузова жаловалась поклонникам на серьёзные проблемы со здоровьем, вызвавшие потерю голоса.