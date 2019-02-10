В четвертый раз ставший отцом звезда «Дома-2» Илья Яббаров сделал предложение своей нынешней возлюбленной

Не так давно участник скандального телепроекта стал отцом в четвертый раз, а по возвращению на проект Яббаров сделал предложение своей девушке Маргарите.





Напомним, что совсем недавно отношения Ильи и Маргариты висели на волоске. Девушка даже допускала мысль о том, что с рождением малыша избранник вернется к бывшей невесте, так как узнав о появлении сына, Яббаров оставил Ларченко на Сейшельских острова, а сам отправился в Москву на выписку.

В момент родов бывшей невесты Яббаров переживал о своих отношениях с Ритой и даже обиделся на девушку из-за того, что она очень спокойно отнеслась к ситуации и не старалась хоть как-то поддержать Илью. Позже выяснилось, что пара и вовсе распалась. Оба участника предпочли не разглашать подробности, Рита лишь на своей страничке в Instagram выложила грустное стихотворение.

Однако Ларченко была одной из первых, кто поздравил Алену Савкину с рождением первенца. Но как оказалось, ставить точку в отношениях между Ильей и Ритой рано. Вернувшись на «Дом-2» с огромным букетом и воздушными шарами к Маргарите, которая с порога бросилась с поцелуями. В эфир сегодняшнего выпуска вышел анонс встречи Ильи и Риты, где у пары состоялся диалог. «Я действительно честно и искренне хочу, чтобы ты стала моей женой», - говорит Яббаров и лезет в карман куртки. Предположительно, за обручальным кольцом.

Большинство поклонников «Дома-2» очень надеялись, что с появлением малыша Илья забудет о Рите и воссоединит свои прошлые отношения с Аленой, но ребята предпочли сохранить дружеский формат отношений