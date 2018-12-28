Отец ребенка – не Головин? Внебрачная дочь Александра Головина сдала ДНК-тест

Светлана Белогурова продолжает добиваться справедливости и уплаты алиментов от Александра Головина – отца своей дочери.

Совсем недавно актер, получивший известность в сериале «Кадетство», Александр Головин оказался в центре разгоревшегося на всю страну скандала. У актера на свет появилась дочь, а вот сам Головин не признает ребенка.

Бывшая «возлюбленная» нашла способ доказать отцовство с помощью ДНК-теста.

Мать девочки делает все, чтобы Головина призвать к ответственности.

19 февраля Белогурова стала главной героиней передачи «На самом деле», где ее дочь Оливия прошла генетическую экспертизу. По всей видимости, решить мирным путем не получилось, и она пришла на телевидение с целью добиться своего. Однако подруга Юлия Лукина уличила Светлану во лжи, разрушив ее планы.

На передаче подруга рассказала, что Оливия не является дочерью Александра и Светлане было выгодно впутать в конфликт актера. Также Лукина рассказала, как сама Белогурова призналась, что не знает от кого ребенок.

На данный момент для решения конфликта Александру необходимо пройти ДНК-тест, чтобы удостовериться в отцовстве. Правда, актер отказывается проходить экспертизу публично. Несмотря на обстоятельства экспертиза на передаче все же состоялась. У женщины, по ее словам, нашлась футболка, которую носил Головину, ее же она отнесла в лабораторию для изъятия ДНК-образцов. Результаты проведенной экспертизы не решили вопрос, а еще больше запутали ситуацию, по результатам действительно найдены биологические образцы, но они не сходятся с образцами девочки.

Следовательно, человек, носивший вещь, не является родственником ребенка.

Головин никаким образом не комментирует данную ситуацию, не связывается ни с адвокатами, ни с самой Светланой.