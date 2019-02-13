Анна Нетребко не будет возражать, если ее сын станет трактористом

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко в будущем не будет влиять на выбор профессии сына Тьяго, и даже не будет против, если ее наследник изберет профессию тракториста.

Оперные исполнители Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов воспитывают сына Анны от первого брака 11 летнего Тьяго. Уже сейчас многие видят в подростке хороший творческий потенциал и пророчат ему карьеру большого артиста. Родители отмечают, что у мальчика хороший голос, который он унаследовал от мамы – обладательницы прекрасного оперного сопрано. Также он обладает хорошим музыкальным слухом, но пока не торопится заниматься вокалом на профессиональном уровне.

Звездная мама утверждает, что она не собирается любой ценой растить из сына артиста и не будет настаивать, чтобы он связал свою жизнь с выступлениями на сцене. Она будет рада любому выбору своего единственного ребенка, даже если он решит пойти работать в поле и стать трактористом, о чем недавно заикнулся сам Тьяго. Против такого развития событий не против и отчим подростка Юсиф Эйвазов, который со смехом говорит, что он за развитие сельского хозяйства и возражать против такого выбора пасынка не будет.

К слову, у Тьяго есть тяга к компьютерам и он, как сообщила Анна, увлечен мультипликационной графикой и мечтает разрабатывать компьютерные игры или работать художником-мультипликатором.

Напомним, что Тьяго Аруа появился на свет 5 сентября 2008 года. Тогда Анна Нетребко была помолвлена с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом, однако в 2013 году пара приняла решения расстаться. А через два года в Вене Нетребко вышла замуж за тенора из Азербайджана Юсифа Эйвазова. Совместных детей у пары нет.