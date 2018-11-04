"Осталось снять купальник": Полуголую Ани Лорак на сцене назвали озабоченной

По мнению хейтеров, раньше певица не позволяла себе столь откровенных нарядов, так как была замужем, а сейчас не хочет оставаться одна, поэтому показывает мужчинам, что готова к новым отношениям.

18 февраля известная украинская и российская певица Ани Лорак устраивала свое грандиозное шоу Diva для жителей города Есентуки (Ставропольский край). После этого она опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram несколько публикаций, сделанных во время концерта. Так, одной из них было видео, где знаменитость исполняла на сцене свою композицию "Сумасшедшая". Многие поклонники ее просто обожают, однако на видео отреагировали крайне негативно.

Все дело в наряде, который Лорак выбрала для исполнения хита. На ней был надет купальник без бретелей синего цвета, а ее ноги были обуты в босоножки на каблуке. Комментаторы прямо писали, что любят творчество певицы, однако осуждают ее за полуголый образ. Более того, из-за этого некоторые даже назвали ее озабоченной: "У вас такие всегда красивые наряды, на х*ра же выходить на сцену в купальнике? Чешется, наверное, одно место!!!".

"Осталось снять купальник", "А где уважение к публике?! Как-то дёшево выглядит!", "Кошмар!!! А в следующий раз в трусах?", "Безвкусица полная, не носи это, это для Бузовой", - писали одни. Другие же попытались оправдать Ани Лорак или мягко намекнуть, что, по их мнению, в таком возрасте наряды нужно выбирать более скромные: "Красотка! Но животик уже видно", "У неё такой номер в песне, пляжный. Вот и купальник в тему. Все круто, обожаю Вас".