Все сама: Меган Маркл не пользуется услугами профессиональных визажистов и стилистов

Герцогиня Сассекская, к услугам которой лучшие профессионалы мира красоты и моды, не пользуется услугами визажистов и стилистов, предпочитая все делать и выбирать самостоятельно.

Члены королевской семьи, в принципе могут ничего не делать сами – для этого есть многочисленный штат прислуги, готовый быстро и качественно выполнить любой каприз. Известно, что новые туфли для королевы Елизаветы II разнашивает специальный человек, чтобы Ее Величество неожиданно не начала прихрамывать на важном мероприятии из-за намозолившего ботинка.

Также секрет, что за публичными выходами всех членов королевской семьи, особенно ее женской половины, следит целый штат персонала, и каждому мероприятию предшествует кропотливая работа стилиста, визажиста и парикмахера. Однако и сами дамы кое-что умеют. К слову, Кейт Миддлтон специально посещала курсы визажа и делала себе макияж на свадьбу с принцем Уильямом самостоятельно, но теперь все чаще обращается к услугам профессиональных визажистов.

Что касается новоиспеченной герцогини Меган, она предпочитает не прибегать к услугам визажистов и стилистов, самостоятельно выбирая наряды и делая себе макияж. Единственное исключение она сделала в день своей свадьбы 19 мая прошлого года, когда над созданием эффекта «сияющей кожи» очередной Виндзорской невесты колдовал визажист и амбассадор Dior Дэниел Мартин, а за созданием свадебного платья мечты Меган обратилась к директору французского модного дома Givanchy Клэр Уэйт Келлер.