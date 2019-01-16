Едва не онемевшая Мария Кравченко призывает поклонников следить за здоровьем

Звезда Comedy Woman призналась, что на днях едва не лишилась голоса. Это побудило артистку затронуть важную тему.

Мария Кравченко призывает поклонников в Instagram тщательнее следить за здоровьем. Недавно Мария едва не онемела, о чем упомянула в своем микроблоге. Артистка напоминает, что со здоровьем шутки плохи, поэтому проверяться у медиков необходимо заранее, а не тогда, когда недуг уже проявил себя. В период многочисленных заболеваний можно предположить, что Мария Кравченко перенесла сильную простуду, из-за которой могла онеметь, как пишет Мария, безвозвратно.

В конце Мария Кравченко напомнила поклонникам и поклонницам, что бриллианты остаются лучшими друзьями женщин. «Просто с возрастом к ним прибавляются врачи», - шутит Мария.

В комментариях поклонники Марии Кравченко согласились с артисткой и пожелали ей беречь себя. Также, многие отметили, что на новом фото Мария совсем на себя не похожа. Несколько подписчиков артистки задумались, не применила ли Мария Кравченко фотошоп к новому снимку или она начала практиковать «уколы красоты». Сама Мария Кравченко подобные процедуры и пластическую хирургию отвергает. Секрет красоты актрисы – регулярный уход любимыми проверенными средствами.