Елена Темникова развлекается в Португалии со своим визажистом

Певица поехала в Лиссабон, чтобы снять там клип на одну из своих новых композиций, однако приступить к работе не может из-за холодной погоды. Тем не менее, она все же нашла, чем себя занять.

Уже несколько дней известная 33-летняя российская исполнительница, автор песен и бывшая участница музыкального коллектива Serebro Елена Темникова находится в Португалии. Сначала ее поклонники подумали, что она прибыла за границу на отдых, однако все оказалось немного иначе. Точнее сказать, приехала она работать, однако погодные условия не предоставляют для этого возможности.

Темникова ожидала, что по приезду будет снимать на пляже у моря "летний жаркий клип в купальнике", однако все пошло не по плану. Вместо этого ей пришлось надеть теплую водолазку и плащ, однако даже эта одежда ее не спасала от холода. На следующий день она показала другое фото, которое выглядит уже не таким пасмурным. На нем певица запечатлена в компании со своим визажистом Юрием Столяровым.

Поклонники поняли, что телезвезда не опускает руки и сохраняет положительный настрой - пока нет работы, она находит время развлекаться. Так как коллеги запечатлены вместе на крыше с бокалами вина в руках, некоторые подписчики даже подумали, что у них роман: "Леночка, вы вместе?".