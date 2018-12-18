«Надо скорее мужа искать»: в Сети не оценили признание Ольги Бузовой о том, что она знает, как ухаживать за женщинами

Пост Ольги Бузовой в Instagram о том, что у нее есть много идей по поводу того, как организовать романтическое свидание, устроить сюрприз девушке или ухаживать за ней, вызвал неоднозначную реакцию в мировой паутине.

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова, которая в 2016 году развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, все еще находится в поисках личного счастья, предпринимая одну безуспешную попытку за другой. Не так давно мы могли наблюдать, как Ольга в проекте «Замуж за Бузову» пыталась найти мужчину своей мечты, финал которого привел к грандиозному скандалу. Как позже выяснилось, избранник телеведущей Денис Лебедев оказался аферистам, и добивался сердца Бузовой исключительно ради пиара.

И вот, несколько часов назад одинокая и страдающая без романтики Ольга Бузова призналась в Instagram, что у нее в голове множество идей как «красиво ухаживать за девушкой, какие можно устраивать романтические свидания, делать сюрпризы и какие дарить подарки». «Но я девушка», - с горечью и некоторой долей юмора заключила певица.

Подписчиков Бузовой, которых насчитывается почти 15 миллионов, очень удивились такому заявления своего кумира. Они отметили, что Ольга, кажется, «сошла с ума от одиночества», и ей нужно думать не о романтических свиданиях, а «скорее мужа искать и ребенка рожать». Как всегда среди хейтеров нашлись и доброжелательные пользователи, которые посоветовали Бузовой написать книгу-руководство для мужчин, и изложить там все ее романтические идеи. По мнению комментаторов, такое издание значительно облегчит жизнь представителям сильного пола, многие из которых не очень сильны в вопросах романтики.