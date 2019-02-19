Витас рассказал о состоянии своего голоса

Известный певец, несмотря на устоявшуюся популярность, все равно тренирует голосовые связки.

Популярный исполнитель Витас (Виталий Грачев) рассказал о состоянии своего голоса в честь своего 40-летия, которое отмечает сегодня. Музыкант рассказал, что его голос такой же, как и раньше, только с небольшими изменениями в силу возраста. Витас назвал эти изменения «дополнительными красками». Витас продолжает большое значение уделять качеству вокала, тренируя его, чтобы голосовые связки не ослабели.

Однако Витас не считает голос тем, что может привести певца к славе. Исполнитель вспомнил об Элвисе Пресли. Он был певцом, однако не обладал выдающимися вокальными данными. По мнению Витаса, Пресли стал любимчиком из-за своего обаяния. Также, кроме обаяния Витас ценит в артистах честность, а большинство его коллег «переигрывают», как заявил Грачев.

Витас рассказал, что потерял интерес к частому появлению на телевидении, даже в новогодние праздники. Певец считает, что аудитория подобных программ постепенно сокращается, и смотрят их в основном пожилые люди. Вместо очередного «Голубого огонька» Витас предпочитает вечер в кругу семьи.

Также, в интервью «СтарХит» Витас рассказал, что впереди его ждет масштабный гастрольный тур по 40 российским городам. Также, поклонников Витаса в скором времени ожидает новый видеоклип, а позже –6-7 новых песен.

Сегодня, 19 февраля Виталию Грачеву, известному как Витас, исполнилось 40 лет. В СМИ музыкант появляется крайне редко. Если появляется, то, увы, по неутешительному поводу. Так, в прошлом году в Подмосковье артист встревожил соседей холостой стрельбой по птицам. В 2013 году Витас оплатил 100 тыс.рублей штрафа за небольшую автомобильную аварию с участием велосипедистки. Девушка сломала ногу по вине артиста.