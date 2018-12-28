На "Доме-2" между сестрами Рапунцель опять назревает серьезный конфликт

На телепроекте «Дом-2» назревает очередной крупный семейный конфликт. В этот раз в центре событий могут оказаться родные сестры Ольга Рапунцель и Алена Савкина, хрупкому миру между которыми скоро может прийти конец.

Самое долгоиграющее на российском телевидении реалити-шоу «Дом-2» похоже, скоро покажет на экранах очередной семейный скандал, который положит конец короткому примирению, воцарившемуся в «брендовом» семействе Рапунцелей. Все началось с того, что младшая сестра Ольги Рапунцель Алена недавно родила сына от Ильи Яббарова, примирилась с ним, немного устроила свою жизнь и теперь наслаждается материнством. Однако Ольга недовольна тем, что все внимание приковано к Алене, зрители любят ее больше, ребята на поляне относятся к ней лучше, да и рекламных постов в Instagram у Алены больше, что говорит о ее неплохом заработке. Именно поэтому в словах Рапунцель-старшей о сестре в эфирах «Дома-2» зрители заметили плохо скрываемую зависть.

На днях длинноволосая красавица посетовала, что ей очень хочется, чтобы в ее жизни все складывалось так же гладко, как и у Алены. Напомним, что последние несколько недель Ольга Рапунцель находится в постоянном конфликте со своим супругом Дмитрием Дмитренко, с которым они никак не могут решить проблему с вмешательством его мамы в их жизнь, а также разумно поделить семейный бюджет, ведь супруги уже много лет живут по принципу 50/50. Вечно скандалящих родителей не останавливает даже наличие дочери Василисы, и они все чаще говорят о разводе.

Телезрители предполагают, что как только Алена вернется из декретного отпуска, организаторы телепроекта не упустят случая «столкнуть» двух сестричек и, хайпанув на их конфликте, значительно поднять рейтинги шоу.