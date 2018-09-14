"Хватит бить мужчин!": Седокова удивила фанатов своими тренировками по боксу

Певица показала фанатам, как она занимается боксом. Поклонники оценили целеустремленность и мастерство Седоковой и порадовались ее достижениям.

Бывшая солистка ВИА Гры Анна Седокова показала подписчикам, как она занимается боксом и предположила, что еще пара тренировок, и ее точно возьмут в MMA. Она опубликовала небольшой ролик со спортивного занятия, под которым указала: «Сегодня было второе занятие. Сейчас, пару месяцев позанимаюсь и похоже уже в mma пойду».

Подписчики очень обрадовались такому занятию Седоковой и наперебой начали ее хвалить и находить в боксе положительные стороны: «Не только набираться опыта, подтягивать форму, но и стресс отлично снимает. Так, что никаких морщин и ботекс не нужен», «Хватит бить мужчин», «К Седоковой не подкатишь», «Мегакрутая женщина!!! Только вперёд!!», - восхищаются фанаты своим кумиром. Многие отметили, что Анна очень их удивила. Они знали, что у артистки хорошая форма, но даже не предполагали, что настолько. Теперь она намерена закрепить результат. Поэтому и занялась боксом, ожидая от тренировок только положительных результатов не только на физическом, но и эмоциональном уровне.

Накануне певица опубликовала в своем профиле социальной сети Instagram снимок, где продемонстрировала подписчика свой накаченный пресс. Фанаты очень высоко оценили мышцы девушки. Более того, достижением Седовокой восхитились даже коллеги по сцене, в том числе, и Ольга Бузова.