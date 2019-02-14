Дана Борисова помирилась с бывшим супругом

Популярная российская телеведущая сообщила, что примиряющим фактором стала их совместная дочь Полина.

Известная российская телеведущая Дана Борисова рассказала в интервью «Желтой газете», что ей удалось найти общий язык с бывшим мужем и родной дочерью Полиной. Недавно, Дана сама рассказала в сети, что у нее с дочкой нет взаимопонимания. Полина даже ударила мать, после чего вернулась жить к отцу, Максиму Аксенову. По словам Борисовой, она не может оказывать должного влияния на ребенка.

После расставания Полина сама вышла на контакт с матерью. Девочка поздравила Дану с Днем всех влюбленных и попросила прощения за свое поведение. Телеведущая прислушалась к советам подписчиков, поэтому хочет обратиться к психологу, который сможет помочь выстроить их отношения. «Максим и Полина были против обращения к психологу, однако вчера мы смогли прийти к консенсусу впервые, за долгое время», - рассказала Дана Борисова. Она отметила, что ужин получился семейным. Дане с бывшим супругом удалось обсудить все проблемы, которые накопились.