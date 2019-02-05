Пугачева появилась на юбилее Ирины Муравьевой в откровенном платье и "засыпала" именинницу комплиментами

Знаменитая актриса Ирина Муравьева на днях с размахом отметила свое 70-летие, пригласив на торжество Дмитрия Харатьяна, Надежду Бабкину, Максима Галкина и Аллу Пугачеву, которая произвела на празднике фурор своим внешним видом и тепло поздравила именинницу.

Звезда фильмов «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Москва слезам не верит» народная артистка России Ирина Муравьева 8 февраля отметила 70-летний юбилей. Так как она не смогла организовать торжество в Москве в тот же день, находясь на гастролях в Израиле, она решила сделать это позже и на днях собрала в одном из московских ресторанов своих родных, друзей и коллег.

Среди гостей вечера числились Надежда Бабкина, Олег Газманов, Дмитрий Харатьян, Татьяна Абрамова, Максим Галкин, Алла Пугачева и многие другие.

Алла Борисовна появилась на празднике в черном платье с откровенным вырезом, и, говоря поздравительную речь Ирине Вадимовне, призналась, что когда она впервые увидела актрису в «Карнавале», она буквально «открыла рот» и закрыла его только тогда, когда фильм закончился. Пугачева подчеркнула, что наблюдать за Муравьевой – одно удовольствие.

Напомним, что перед юбилеем Ирина Муравьева в одном из интервью сообщила, что она, несмотря на многочисленные просьбы, не собирается писать книгу воспоминаний, так как считает, что зрителям это не нужно, ее жизнь – одна большая тайна.