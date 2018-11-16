"Толстячок!": Шубская показала трогательное фото с подросшим сыном

Дочь известной актрисы Веры Глаголевой родила наследника полгода назад. Отцом ребенка стал хоккеист Александр Овечкин, который назвал его Сергеем в честь своего погибшего старшего брата.

Накануне на официальной странице в соцсети Instagram известной 25-летней российской актрисы и модели Анастасии Шубской появилась новая фотография, на которой она запечатлена не одна, а со своим подросшим сыном Сергеем. "Нашему маленькому боссу 6 месяцев", - подписала снимок она. Знаменитость держит малыша на руках, прижимая его к себе и стоя лицом к камере, а сам он отвернут в другую сторону.

И хотя его лица поклонники четы Шубской-Овечкина так и не смогли разглядеть, они все же смогли сделать о нем определенные выводы. Например, они заметили, что звездный ребенок уже достаточно подрос, так что, по их мнению, модели не так легко держать его на руках.

"Надорвёшься носить такого крепыша))", "Толстячок!", "Вот уж правда богатырь, как папа!", "Какой большоооой", "Такой крупненький мальчик)", - писали они в комментариях. Также многие отметили, что на фото с сыном Шубская выглядит очень привлекательно: "Анастасия, вы прекрасны!", "Какие ноги красивые".