Ольга Бузова в своем новом клипе «Эгоистка» сыграет роль любовницы

Популярная телезвезда готовит для поклонников новый сюрприз в виде клипа на песню «Эгоистка».

Стало известно, что 33-летняя Ольга Бузова после недельного больничного отпуска теперь активно набирает обороты и участвует в различные съемках. Также артистка не забывает и о своей сольной карьере и уже снимает новый клип на хит «Эгоистка», в котором неожиданно для себя сыграет роль коварной любовницы. Поклонники были удивлены новым амплуа знаменитости, поскольку ещё два года назад именно любовница Дмитрия Тарасова увела мужа Бузовой из семьи.

По сценарию клипа, героиня Ольги застает своего любимого мужчину в ресторане вместе с женой и детьми. Поклонники уже с нетерпением хотят посмотреть видеоработу знаменитости. Однако пока не известно, когда состоится премьера клипа.