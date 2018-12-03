"Не несите чушь!": Юлия Проскурякова откровенно рассказала о браке и Игорем Николаевым

Фанаты певицы смогли уговорить ее на откровенный разговор о сурпужестве. Больше всего поклонников интересовала тема измен, и правдивы ли слухи. Однако Юлия указала, что это все ложь.

Накануне супруга Игоря Николаева решилась поговорить с подписчиками обо всем, что им интересно о ней узнать. Это решение далось ей непросто. Однако, по ее словам, оно было просто необходимо, поскольку фанаты должны знать своего кумира и понимать его. Она опубликовала снимок в своем профиле, под которым указала: «Друзья! Прочитав Ваши последние комментарии и сообщения в директе я поняла, что многие совсем не знают меня, как человека...и хотят узнать обо мне больше, чем можно прочесть в Википедии и интернете... и я решила попробовать ответить на ваши вопросы прямо здесь».

Однако артистка вряд ли подозревала, что многие начнут перебирать на достоверность все возможные слухи и сплетни о ее семье и браке. Поклонников интересовал вопрос, действительно ли у Николаева есть тайная квартира, где он встречается с другими девушками. По словам подписчиков, информация об этом нередко всплывала. Однако певица выразилась очень резко: «Нет такой квартиры, что за бред? У нас в одной мама живет, а в другой мы. И во всех есть камеры наружного наблюдения! Ну, не несите чушь!» Артистка уверена, что у нее абсолютно нет поводов для ревности. Более того, она пошутила: «Я моложе своего мужа, пусть он переживает!»

Помимо этого каверзного вопроса, Проскуряковой пришлось отвечать еще на ряд неприятных заявлений. Некоторые фанаты поинтересовались, правда ли, что у супругов заключен брачный договор. Певица ответила, что это самая настоящая выдумка, никаких контрактов они с Николаевым не заключали.

Очень беспокоит поклонников Юлии тема вражды с Натальей Королевой. Однако Проскурякова рассказала, что никакой обиды на артистку не держит. Тем не менее, ее, как и супруга, очень задевают нелестные комментарии Королевой, поэтому они стараются не говорить на эту тему.