Екатерина Климова восхитила фотографией без макияжа

На сегодняшний день известная российская актриса находится в Израиле с рабочей поездкой. Тем не менее, к своим поклонникам она остается все такой же близкой, постоянно рассказывая о том, что с ней происходит, в Instagram.

Вот и накануне она загрузила в раздел Stories фотографию, на которой запечатлена без макияжа. Также с помощью снимка она показала, как ухаживает за кожей своего лица. Оказалось, что Екатерина Климова регулярно делает себе маски. На свой лоб и подбородок она нанесла маску серого цвета, а на нос и щеки - белого. Скорее всего, это была глина разных видов.

Поклонники восхитились внешним видом своего кумира, отмечая, что даже ненакрашенной она может выглядеть потрясающе. Ее красоту не испортили даже полотенце на голове, а также обычный махровый халат, вероятно, взятый в гостиничном номере.

Стоит отметить, что Климова нисколько не скучает на гастролях, находясь там со своей коллегой Анастасией Цветаевой. Вчера звезды встретились за завтраком и сделали в кафе совместные фотографии, которыми после поделились на просторах фотохостинга.