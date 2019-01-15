Экс-участнице «Дома-2» не хватает средств на оплату съемного жилья

Бывшая звезда телепроекта «Дом-2», а нынче примерная мама и жена Мария Адоевцева сообщила, что у ее семьи нет денег на оплату съемного дома, и поэтому они вынуждены переехать в небольшую квартиру.

Мария Адоевцева вновь столкнулась с жилищными проблемами, которые уже преследовали ее в прошлом году. Тогда она с детьми и вторым мужем едва не лишилась крыши над головой, однако они вовремя успели арендовать просторный двухэтажный особняк в Подмосковье. Теперь большая многодетная семья вынуждена покинуть и это гнездышко по причине того, что они начали строить собственный дом, и поэтому у них не хватает средств на оплату съемного жилья.

Адоевцева опубликовала в Instagram длинный пост, в котором поведала, что они с мужем Михаилом решили построить собственный загородный дом, и поэтому она с детьми переезжает в свою двухкомнатную квартиру. По ее мнению, в такой ситуации аренда жилья при наличии собственного является неразумным решением. Девушка поделилась, что им очень жаль покидать этот «милый сердцу» дом, и после загородной «двухэтажной свободы» им очень не хочется ютиться в двухкомнатной квартире. Также Адоевцева посетовала, что им придется на несколько месяцев разлучиться с супругом и видеться с ним только по видеосвязи.

Подписчики попавшей в непростую ситуацию Марии пожелали ей терпения и сил, а также посоветовали не унывать, так как все трудности в нашей жизни имеют лишь временный характер, и скоро все будет хорошо.