"Розовый фламинго": Ани Лорак восхитила поклонников своей нежной фотографией

Поклонники пришли в восторг от новой публикации певицы. Многие сравнили Каролину с весенними цветами, настолько она показалась им нежной. Некоторые уверены, что артистка излучает красоту в любой одежде.

Когда до весны остаются считанные дни, многие люди с нетерпением ждут ее наступления и считают минуты до того, когда, наконец, холода пройдут. Такое же желание скорейшего наступления тепла присуще и артистам.

В преддверии своего шоу Ани Лорак опубликовала фотографию, где облачилась в мягкую и пушистую розовую меховую накидку. Снимок был сделан на фоне такого же розового оттенка, благодаря чему он приобрел очень нежный вид. Певица указала: «Хочу весны! Чтобы солнце согрело землю от холода и на свет появились маленькие подснежники. А мы сегодня будем согревать вас!»

Фанаты высоко оценили новый снимок кумира. «Розовый фламинго», «Какая Вы красивая!», «Вы всегда нас согреваете своей улыбкой», «А пока холод не хочет уходить, пускай весна будет у Вас в душе», «Ты тоже мой подснежник», - восторженно комментируют публикацию подписчики.

Ани Лорак задала очень приятный тон беседы. Многие поклонники заявили, что уже каждый очень ждет наступления долгожданной весны. Кроме того, пользователи принялись звать певицу выступить в своем городе. Тогда весна придет гораздо раньше, потому что ее привезет сама Каролина.

Вчера Артистка выступила с шоу «Дива» в Ессентуках. Фанаты остались очень довольными и задарили ее цветами, подарками и словами благодарности. Сегодня Лорак с нетерпением ждут уже в Нальчике.