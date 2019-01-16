Актриса Анна Михайловская трогательно попрощалась с сериалом «Молодежка»

Исполнительница роли Яны Самойловой актриса Анна Михайловская попрощалась с командой сериала «Молодежка», который закончился, придя к своему логичному и счастливому финалу.

Анна Михайловская, которую мы шесть лет наблюдали на телеканале СТС в сериале о молодежной хоккейной команде «Медведи», в Instagram разместила трогательный текс прощания со всей съемочной командой. Анна поблагодарила всех зрителей и поклонников сериала за «теплые слова, сопереживание и искреннее участие». Также она не забыла отметить своих коллег, всю съемочную группу и создателей «Молодежки». Актриса добавила, что они на протяжении всего срока работы «были одним целым» и она очень любит всех своих коллег по сериалу. Свой пост Михайловская дополнила фото с актером Владом Канопкой, за персонажа которого – хоккеиста Андрея Кисляка, ее героиня Яна Самойлова вышла замуж.

Постоянные зрители и поклонники «Молодежки» в комментариях не стали скрывать своей грусти по поводу финала сериала и отметили, что они будут очень скучать по любимым героям.

Напомним, что первый сезон «Молодежки» вышел в эфир в октябре 2013 года и состоял из 40 серий. Первая часть шестого, финального сезона, была показана в 2018 году, а вторая часть, состоящая из 20 серий, шла на СТС с 14 января по 14 февраля этого года. Всего в шести сезонах «Молодежки» за шесть лет набралось 260 эпизодов.