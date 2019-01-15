Ни стыда, ни совести: Анна Бузова пиарится за счет бездомных животных

Младшая сестра Ольги Бузовой всеми способами привлекает внимание к своей персоне и ищет любые способы, чтобы затмить звездную родственницу.

Часто говорят, что добрые дела всегда остаются незамеченными, чего не скажешь об Анне Бузовой. Еще с детства девушка завидовала Ольге и постоянно хотела быть с ней на одном уровне. После недавней болезни певицы, Анна активизировалась и стала принимать участие в модных съемках, рекламных кампаниях. Теперь она нашла новую возможность привлечь к себе внимание.

Анна Бузова пиарится за счет бездомных животных. На своей странице в Instagram она опубликовала «сторис» со ссылкой на общественную организацию помощи животным «РусДог». Возможно, бизнес-леди помогает братьям меньшим или, наоборот, это еще одна реклама для заработка денег. В любом случае, глядя на подобные действия, вспоминаешь поговорку: «Ни стыда, ни совести».



