Алла Пугачева проговорилась, что не умеет кататься на коньках

Зимой катание на коньках - развлечение для многих, в том числе и для звезд. Однако, как оказалось, Примадонна отечественной эстрады за свою жизнь не научилась даже стоять на них.

Тем не менее, этот факт не помешал ей дать возможность развиваться в этом направлении дочери Лизе. Как оказалось, чтобы той проще было учиться, она купила ей ролики. Так как в фамильном замке много места, девочка начала учиться кататься прямо дома. Об этом стало известно из видео, которое было опубликовано на ее фан-аккаунте в социальной сети Instagram.

По всей видимости, запись делала сама Алла Пугачева. Она направила объектив телефона на дочь, которая это время сидела на ступеньках лестницы с надетыми на ноги роликами в бело-розовых цветах."Я так вообще не умею ни на коньках, ни на этих", - проговорилась эстрадная певица, что не умеет кататься ни на коньках, ни на роликах, а после продолжила, - "Ну ничего, ты научишься". На это Лиза поспешно ответила: "Я и так могу уже без руки даже", - с чего по-доброму посмеялась ее звездная мать.

Поклонники также не могли сдержать своих позитивных эмоций, которые получили при просмотре видео. "Сколько позитива, чудо девочка!", "Такая красотка! Я просто обожаю этого ребенка!", "Какие чудесные ролики, ножкам очень нравятся?!", - написали они в комментариях к посту.

Ранее свои высокие умения катания на коньках продемонстрировала другая известная исполнительница Вера Брежнева. Задорным видео она поделилась на личном аккаунте фотохостинга.