Меган Маркл стала персонажем «Симпсонов»

Герцогиня Сассекская вдохновила итальянского художника Алессандро Паломбо на серию рисунков в стиле сериала «Симпсоны». Получилось, к слову, весьма забавно.

Беременная супруга принца Гарри сейчас находится под пристальным вниманием СМИ. Одних она раздражает, другие ее совсем не принимают в качестве нового члена британского королевского дома, а кого-то она вдохновляет. Художник из Милана Алессандро Паломбо нарисовал серию карикатур, на которых Меган Маркл изображена в качестве персонажа популярного мультсериала «Симпсоны». Свои работы талантливый художник опубликовал в Instagram.

Кроме образа герцогини Сассекской Паломбо также пофантазировал, как бы могли выглядеть в мире Симпсонов королева Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон, и даже принцесса Диана.

Сам художник признался, что он надеется на Меган Марк, которая сможет использовать свое высокое положение, чтобы дать голос женщинам во всем мире и помочь в решении вопроса гендерного неравенства. Также он считает, что стиль и индивидуальность герцогини привнесли в консервативную королевскую семью Великобритании новые веяния, а она как сильная личность имеет огромное влияние на людей.

Напомним, что ранее стало известно о поездке Меган Маркл на пять дней в Hью-Йорк, где она намерена в компании 20 близких подруг повеселиться на традиционной вечеринке, которую устраивают американские будущие мамочки перед рождением малыша. Хоть Меган и вышла замуж за британского принца, а их первенец займет седьмое место в очереди на престол, она не намерена отказываться от традиции своей родины и даже поговаривают, что она хочет отдать своего ребенка в американскую школу в Лондоне. Также в Нью-Йорке была замечена близкая подруга герцогини Джессика Малруни, которая, по слухам, и занимается организацией вечеринки, которая пройдет в одном их люксовых отелей.