Мужики важнее: Волочкова безразлична к социальной жизни дочери Ариадны

Анастасия Волочкова активно занимается собственной карьерой, при этом совершенно не уделяет внимания дочери-подростку.

Балерина Анастасия Волочкова постоянно хвастается, что ведет активную жизнь и постоянно придумывает новые проекты. Так, она уже написала книгу, записала песню совместно с Джигурдой и не собирается останавливаться на достигнутом. При этом подписчики не раз обвиняли ее в безразличие к дочери, которая не живет с ней и мало что рассказывает звездной матери.

Как оказалось, Волочкова безразлична к социальной жизни дочери Ариадны. У девочки есть своя страница в сети Instagram, но Волочкова практически не следит за ее активностью. Мать даже не ставит лайки под фото. Это означает, что она их просто не видит, а, значит, мало знает о времяпрепровождении и личных интересах Ариадны.

Подписчики считают, что для Волочковой мужики важнее. Большую часть своего времени она проводит либо с таинственным ухажером, либо с другом Михаилом и Джигурдой. Видимо, у звезды совершенно нет времени на своего ребенка, и она переложила все воспитание на отца и других родственников.



