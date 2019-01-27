"Понятно, как Ляйсан зарабатывает на самом деле": фанатов развеселила Утяшева-маляр

Телеведущая рассказала поклонникам, что из-за детей ей иногда приходится брать в руки валик и краски. А всё для того, чтобы закрасить их художества на стенах дома.

Известно, что на днях Павел Воля и Ляйсан Утяшева вернулись из путешествия по Новой Зеландии, в течение которого радовали подписчиков красивыми снимками и интересными историями об особенностях местности. Поскольку супруги путешествовали без своих детей – пятилетнего Роберта и трехлетней Софии – они ужасно соскучились по своим детям.

Ляйсан Утяшева даже поделилась с подписчиками частичкой семейного быта. Очень многие маленькие дети любят рисовать не только на бумаге, но и на стенах дома, на обоях, а также на других предметах, не предназначенных для этого. Гимнастка призналась, что иногда ей приходится брать в руки всё необходимое, чтобы ликвидировать последствия деятельности своих детей-художников. Она указала: «Когда дети - художники, тогда мама – маляр».

Фанаты пришли в восторг от публикации спортсменки. Многих очень развеселила фотография Ляйсан. Некоторые признались, что им непривычно видеть телеведущую в новой роли – Утяшева-маляр. Однако все комментарии были положительными. Подписчики восхитились тем, насколько гимнастка умеет здорово распоряжаться своим временем и успевает всё. «Класс, и как-то нежданно от Ляйсан такое видеть!)», «Я Вами восхищаюсь», «Вот настоящая хозяйка», «Красавица даже в ремонте! Как у вас так получается?» - комментируют пользователи. Многие даже решили пошутить: «Теперь понятно, как Ляйсан зарабатывает на самом деле». Для большинства поклонников, которые имеют детей, эта деятельность оказалась очень знакомой: «А я уже перестала закрашивать. Вырастет, станет великим художником, я просто продам потом кусок этой стены».

Гимнастка не ругает детей за то, что они вместо бумаги рисуют на стенах. Она понимает, что они не преследуют злого умысла, а лишь играют, поэтому она дает им полную свободу творчества.