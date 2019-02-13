"Вы точно рожали?": Лопырева поразила стройной фигурой спустя две недели после родов

Российская модель родила сына и воспитывает его вместе с крупным предпринимателем Игорем Булатовым, который и является отцом малыша.

Виктория Лопырева только недавно покинула стены роддома, однако сразу начала задумываться, как прийти к прежним формам. Спустя две недели после того, как ее наследник появился на свет, ей уже удалось вернуть тот вес тела, которым она обладала до родов. При этом, модель считает это недостаточным, так как хочет как и раньше оставаться обладательницей сексуальной и спортивной фигуры.

Ввиду этого она спросила у подписчиц совета о том, как они приходили в форму после того, как давали жизнь своим детям, и в результате получила много ответов, основанных на опыте. К примеру, многие пытались уговорить Лопыреву не идти заниматься в спортзал спустя такое короткое время после родов, аргументируя это тем, что в таком случае у нее может пропасть грудное молоко. Впрочем, большинство их них отмечало, что в данном вопросе лучше всего консультироваться с врачом.

"Первые 2,5-3 месяца лучше ничего не делать, пока врач не даст добро. Природа-матушка позаботилась, чтобы организм сам восстановился за это время", "При ГВ нельзя заниматься спортом, т. к. вся энергия будет уходить на сжигание жира, а не на выработку молока. У меня с первым ребенком резко уменьшилось молоко, как только я начала в спорт зал ходить", - написали девушки в комментариях под фото.

Другие же отметили, насколько поразила их модель своей стройной фигурой на фотографии. "Ого!!! Уже в форме", "Вы точно рожали? Фигура огонь", "Шикарно выглядите, Виктория!", "Боже мой!! Уже убрала живот после родов и фигуру подобрала!!! Вот что значит море рядом и наличие хорошей жизни!!!".