Меган Маркл прибыла в Нью-Йорк на традиционный baby shower

Герцогиня Сассекская старалась прилететь в США, избегая журналистов и лишнего внимания.

Вторая половинка принца Гарри, Меган Маркл, прилетела в Соединенные Штаты, чтобы провести традиционную вечеринку, посвященную рождению будущего ребенка. Королевская чета ждет первенца этой весной. Baby shower в его честь пройдет 19 февраля в Нью-Йорке. Организовать праздник вызвалась лучшая подруга Меган Маркл – Джессика Малруни, работающая стилистом. Данная информация прозвучала в эфире канала FoxNews.

Традиция проводить вечеринки, посвященные будущему рождению ребенка, ведет свое начало со времен Древнего Египта. В 19 веке это событие происходило после родов, потому что считалось, что посещать подобные мероприятия беременной женщине вредно. В том виде, в котором baby shower проводится сегодня, его начали отмечать в середине прошлого века в Соединенных Штатах. Со временем вечеринка набрала популярность и в странах Западной Европы. Данный праздник положено проводить у одной из близких подруг будущей мамы. В этот день беременной женщине положено дарить подарки.