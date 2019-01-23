За долги: беременная сестра Эмина Агаларова забрала из магазина товар на 38 миллионов

Сестра известного певца Эмина Агаларова оказалась среди нешуточного скандала, который разгорелся в Москве. Сабина Агаларова является владелицей торговых площадей в одном из столичных торговых центров, конфисковала эксклюзивные платья на сумму 38 миллионов рублей.

Бизнес-вумен вступила в конфликт с арендаторами, которые торгуют брендовыми вещами на базе ее торговой площади. Скандал разгорелся на фоне того, что продавцы, торгующие вещами от ведущих российских дизайнеров, вовремя не заплатили аренду за помещение, а сумма задолженности составляет порядка двух миллионов рублей, что и возмутило владелицу. Разрешить скандал мирным путем не удалось. Таким образом, конфисковав товар на большую сумму, Агаларова решила наказать продавцов.

В общей сложности, влиятельная сестра певца конфисковала товар на сумму 38 миллионов рулей. По словам самих продавцов, Агаларова забрала все платья, которые были выставлены на продажу под брендами 40 известных дизайнеров, они до сих пор находятся в недоумении и задаются вопросов куда пропал их товар, где и как хранятся вещи.

На данный момент дизайнеры утверждают, что плату передавали в конверте, но вещи им не вернули.

Сама Сабина, как и Эмин, никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации не дает. Напомним, Эмин Агаларов является одним из владельцев их семейного бизнеса, он является президентом группы компаний «Crocus Group», в которую входят так же и развлекательные комплексы. Скорее всего, Агаларов уже в курсе происходящего конфликта.