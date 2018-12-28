Алла Пугачева создала образ «растерянного ботаника» для Укупника

66-летний певец и композитор Аркадий Укупник всю свою творческую карьеру не расстается с образом «растерянного ботаника». Это амплуа для артиста придумала Алла Пугачева.

Более всего Аркадий Укупник ассоциируется в обществе как исполнитель хита «Свадебный марш» (а именно многим холостякам полюбились строки: «Я на тебе никогда не женюсь, я лучше съем перед загсом свой паспорт»).

Однако начинал Укупник свою творческую карьеру в роли композитора. В 1991 записи его вокала случайно услышала Алла Пугачева. Она и рассмотрела талант. Алла Борисовна не только поспособствовала развитию карьеры Укупника как сольного исполнителя, но и создала для него запоминающийся образ, который называют видом «растерянного ботаника».

Сам Укупник, увидев свое отражение в зеркале с завитыми кудрями и круглыми очками, в восторг не пришел, но решил довериться мнению Пугачевой.

После первого же выступления на «Рождественских встречах» образ «растерянного ботаника» был оправдан. Укупник стал одним из популярных исполнителей отечественной эстрады. Он выступал на сцене вплоть до 2000-х. Далее артист решил изменить вектор своей деятельности и занялся написание музыки для кино, открыв собственную звукозаписывающую студию. Но с образом, который создала Алла Пугачева, Укупник так и не расстался.