Актёра "Интернов" ранили на съёмках

Актёр сериалов «Интерны» и «Балабол» получил ранения на съёмках видеоклипа. Происшествие связано с халатностью пиротехников.



Инцидент произошел в ночь на 17 февраля. Во время съёмок клипа Дмитрия Митюрича ранили из помпового оружия. Причиной этого стала халатность пиротехников, которые не рассчитали расстояние выстрела из ружья. В результате актёр получил ранения правого плеча и части туловища. Медики сообщают, что термические ожоги принадлежат к первой и второй степеням тяжести.

Сам артист написал на своей странице в Сети, что травмы оказались не такими серьезными и уже скоро Митюрич вернется к работе. Однако сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия.

Напомним, что карьера Митюрича началась с модельного бизнеса, куда он попал совершенно случайно. После этого Дмитрий решил попробовать себя в актёрской профессии. Сейчас на счету артиста уже свыше 30 ролей в различных российских сериалах.