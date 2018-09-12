Бывший ухажер Ольги Бузовой намерен отбить Кейт Миддлтон у принца Уильяма

Звезда «Дома-2» Роман Гриценко, который на телепроекте пытался построить отношения с Ольгой Бузовой, но так в этом и не преуспел, положил глаз на будущую королеву-консорта Великобритании Кейт Миддлтон.

В прошлом году многие неравнодушные к телепроекту «Дом-2» наблюдали за попытками красавчика Романа Гриценко построить отношения на шоу. У парня завышенные требования к представительницам прекрасного пола, и поэтому после ряда неудач в отношениях с простыми девушками РОман переключился на ведущую проекта Ольгу Бузову и начал за ней ухаживать. В какой-то момент тоже ищущая любви Бузова была готова ответить молодому человеку взаимностью, однако некоторые поступки Гриценко перечеркнули все.

Позже молодой человек покинул периметр реалити-шоу и занялся саморазвитием. В данный момент 23-летний Роман Гриценко пытается получить высшее образование. Несмотря занятость, юноша не оставляет надежду найти и спутницу жизни. Совершенством, по мнению Гриценко, является супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая обладает всеми теми качествами, которые характеризуют для Романа идеальную женщину. А в этом списке, как пояснил молодой человек в интервью порталу Dni.ru, значится следующее: она должна сочетать в себе несочетаемое: наполовину ангел, наполовину дьявол. Также она должна знать себе цену, обладать чувством юмора, смеяться над его шутками и быть верной и преданной.

Впрочем, реально оценивая свои практические равные нулю шансы закрутить роман с герцогиней Кембриджской, Гриценко все же пошутил, что принцу Уильяму стоит опасаться конкуренции, и если он всерьез задумает отбить Кэтрин, то их «королевская семья» просуществует недолго.